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Доллар в Украине

Доллар в Украине подешевел — сколько стоит валюта (ИНФОГРАФИКА)

13 авг 2021, 10:23
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Курс доллара в Украине по состоянию на 13 августа упал после небольшого роста накануне. Валюта подешевела на 4 копейки и стоит 26,77 грн.

Евро стоит 31,42 грн, валюта подорожала на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Четверг на валютном рынке прошел достаточно активно и опять с перевесом предложения доллара на межбанке.


На торгах стали появляться основные игроки и предложение стало быстро расти, а вот покупатели решили выждать и определиться с минимальным уровнем котировок.

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3−26,9 грн, евро — в диапазоне 31,2−31,9 грн.

Источник: Ракурс


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