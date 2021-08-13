Керчь в оккупированном Крыму затопило после проливных дождей. Фото: static.ngs.ru

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Сложные погодные условия в оккупированном Крыму привели к подтоплениям центральных улиц Керчи.

Из-за ночного дождя вода залила ряд проезжих частей. Из-за непогоды на линию не вышел электротранспорт. Некоторые маршруты городских автобусов пришлось изменить. Об этом 13 августа сообщает «Крыминформ».

Местные власти посоветовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и просят их убрать свои машины с низменных участков города. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных ливнях, в результате которых река Мелик-Чесме выйдет из берегов.

Кроме того, у восточного побережья Крыма в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до двух метров.

Напомним, сильный ливень прокатился по Черкассам и нанес существенный ущерб: ветер ломал ветки на деревьях, ряд дорог и тротуаров подтоплены. А в Житомире ливень затопил улицы, а ураган бросал деревья на автомобили и срывал крыши.

Источник: «Крыминформ»