Керч в окупованому Криму затопило після проливних дощів. Фото: static.ngs.ru

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Складні погодні умови в окупованому Криму призвели до підтоплень центральних вулиць Керчі.

Через нічний дощ вода залила низку проїжджих частин. Через негоду на лінію не вийшов електротранспорт. Деякі маршрути міських автобусів довелося змінити. Про це 13 серпня повідомляє «Крыминформ».

Місцева влада порадила мешканцям утриматися від поїздок на особистому транспорті та просить їх прибрати свої машини з низинних ділянок міста. Крім того, синоптики попереджають про сильні зливи, внаслідок яких річка Мелік-Чесме вийде з берегів.

Крім того, біля східного узбережжя Криму в найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів.

Нагадаємо, сильна злива прокотилася Черкасами й завдала суттєвої шкоди: вітер ламав гілки на деревах, низку доріг й тротуарів підтоплено. А в Житомирі злива затопила вулиці, а буревій кидав дерева на автомобілі і зривав дахи.

Джерело: «Крыминформ»