Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над донькою

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Батько Брітні Спірс Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю донькою, яке тривало 13 років після нервового зриву, що стався у відомої американської співачки.

Про це інформували видання Reuters та TMZ з посиланням на судові документи.

Адвокат Джеймса Спірса зазначив, що той не бачить реальних підстав для зняття з нього опікунства, але «не вважає, що публічна боротьба з донькою… буде в її інтересах». Тому він готовий передати право опікунства іншій особі.

Незалежно від свого формального статусу, Джеймс Спірс завжди буде батьком Брітні Спірс, він завжди беззастережно її любитиме та піклуватиметься про її інтереси, — йдеться в документах.

У Брітні Спірс таке рішення назвали «великою перемогою» співачки й «кроком до справедливості».

Джеймс Спірс з 2008 року розпоряджався більшою частиною майна своєї доньки (зокрема маєтком вартістю 60 млн дол.). Адвокати співачки також хочуть перевірити, як її батько витрачав кошти.

За інформацією TMZ, Джеймс Спірс заявив, що готовий працювати з судом і адвокатом дочки Метью Розенгартом задля «впорядкованої» передачі опікунства новому представнику інтересів Брітні Спірс.

Нагадаємо, у червні Брітні Спірс виступила перед судом в Лос-Анджелесі і попросила скасувати опікунство над нею. Співачка заявила, що її життя постійно контролювали і змушували працювати, зокрема й виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняють знову вийти заміж і завести дітей.

Окрім цього, Брітні Спірс попросила суд дозволити їй найняти власного адвоката. До цього інтереси співачки представляв адвокат її батька, оскільки в 2008 році суд постановив, що Спірс недостатньо врівноважена, щоб мати власного юриста.

У 2006−2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, співачка втратила опіку над дітьми. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. Тоді її батька разом з його адвокатом призначили опікунами. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.

Джерело: Reuters, TMZ