Отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

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Отец Бритни Спирс Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью, которое длилось 13 лет после нервного срыва, произошедшего у известной американской певицы.

Об этом сообщили издание Reuters и TMZ со ссылкой на судебные документы.

Адвокат Джеймса Спирса отметил, что он не видит реальных оснований для лишения его опекунства, но «не считает, что публичная борьба с дочкой… будет в ее интересах». Поэтому он готов передать право опекунства другому лицу.

Независимо от своего формального статуса, Джеймс Спирс всегда будет отцом Бритни Спирс, он всегда безоговорочно будет ее любить и будет заботиться о ее интересах, — говорится в документах.

У Бритни Спирс такое решение назвали «большой победой» певицы и «шагом к справедливости».

Джеймс Спирс с 2008 года распоряжался большей частью имущества своей дочери (в частности имением стоимостью 60 млн долл.). Адвокаты певицы также хотят проверить, как ее отец тратил денежные средства.

По информации TMZ, Джеймс Спирс заявил, что готов работать с судом и адвокатом дочери Мэтью Розенгартом для «упорядоченной» передачи опекунства новому представителю интересов Бритни Спирс.

Напомним, в июне Бритни Спирс выступила перед судом в Лос-Анджелесе и попросила отменить опекунство над ней. Певица заявила, что ее жизнь постоянно контролировали и заставляли работать, в том числе и выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещают снова выйти замуж и завести детей.

Кроме этого, Бритни Спирс попросила суд разрешить ей нанять собственного адвоката. До этому интересы певицы представлял адвокат ее отца, поскольку в 2008 году суд постановил, что Спирс недостаточно уравновешенная, чтобы иметь собственного юриста.

В 2006—2007 годах, после развода с мужем Кевином Федерлайном, певица потеряла опеку над детьми. Некоторое время она лечилась от наркозависимости и была пациенткой психиатрических больниц. Тогда ее отца вместе с его адвокатом назначили опекунами. Они получили контроль над ее жизнью и финансами.

Источник: Reuters, TMZ