Расследовать происхождение коронавируса будет новая группа ВОЗ

https://racurs.ua/n158742-rassledovat-proishojdenie-koronavirusa-budet-novaya-gruppa-voz.html

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Всемирная организация здравоохранения создает новую группу — Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) — для расследования происхождения коронавируса. Исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте ВОЗ.

Новая группа будет отвечать за консультации ВОЗ в вопросах разработки глобальной структуры для систематического изучения появления патогенов и вирусов. Также ученые будут поддерживать проведение различных исследований о появлении Sars-COV-2.

Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все страны-члены, — говорится в сообщении.

В то же время Всемирная организация здравоохранения призвала правительства стран деполитизировать ситуацию вокруг коронавируса и сотрудничать, чтобы определить происхождение этого вируса.

Напомним, Пекин отказался участвовать в предложенном ВОЗ втором этапе расследования происхождения Sars-COV-2, который вызывает острое респираторное заболевание COVID-19. Происхождение вируса до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи инфицирования коронавирусом. Китай отрицает разработку коронавируса в Уханьском институте вирусологии. Китайские ученые настаивают на естественном происхождении вируса.

Распространение коронавируса, вероятно, началось с местного рынка морепродуктов, известного как wet market (мокрый рынок), где также продавали живых и убитых животных и птиц. Впоследствии было установлено, что инфицированные китайским коронавирусом 2019-nCOV люди работали или посещали оптовый рынок в Ухане.