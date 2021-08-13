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Ракурс
Долар в Україні. Фото: Слово і діло

Долар в Україні подешевшав — скільки коштує валюта (ІНФОГРАФІКА)

13 сер 2021, 10:23
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Курс долара в Україні станом на 13 серпня впав після невеликого зростання напередодні. Валюта подешевшала на 4 копійки та коштує 26,77 грн.

Євро коштує 31,42 грн, валюта подорожчала на 1 копійку. Про це свідчать дані НБУ.

Четвер на валютному ринку пройшов досить активно і знову з перевагою пропозиції долара на міжбанку.


На торгах стали з’являтися основні гравці й пропозиція почала швидко зростати, а ось покупці вирішили почекати й визначитися з мінімальним рівнем котирувань.

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3−26,9 грн, євро — в діапазоні 31,2−31,9 грн.

Джерело: Ракурс


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