Долар в Україні. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n158745-dolar-v-ukrayini-podeshevshav-skilky-koshtuie-valuta-infografika.html

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Курс долара в Україні станом на 13 серпня впав після невеликого зростання напередодні. Валюта подешевшала на 4 копійки та коштує 26,77 грн.

Євро коштує 31,42 грн, валюта подорожчала на 1 копійку. Про це свідчать дані НБУ.

Четвер на валютному ринку пройшов досить активно і знову з перевагою пропозиції долара на міжбанку.

На торгах стали з’являтися основні гравці й пропозиція почала швидко зростати, а ось покупці вирішили почекати й визначитися з мінімальним рівнем котирувань.

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3−26,9 грн, євро — в діапазоні 31,2−31,9 грн.