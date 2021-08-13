Нова Держдума готуватиме Росію до війни – журналіст

https://racurs.ua/ua/n158752-nova-derjduma-gotuvatyme-rosiu-do-viyny-jurnalist.html

Ракурс

«Молода кров», яка потрапить до Держдуми Росії, тиснутиме на президента країни-окупанта Володимира Путіна, щоб він був агресивнішим та жорсткішим. Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко «24 каналу».

За словами журналіста, президент РФ робить різні зміни у Конституції задля продовження своєї влади. Водночас більша частина росіян вважає, що він керуватиме державою вічно. Проте в політиці Москви відбувається певна ротація, але не в кращий бік, на думку Яковенка.

Журналіст переконаний, що восьма Держдума РФ буде ще гіршою, аніж чинна, оскільки туди ідуть агресивніші та істеричніші люди.

Це буде Дума, яка, принаймні морально, політично готуватиме Росію до війни. Це буде Дума війни, — наголосив Яковенко.

Він не виключив, що морально та психологічно нові політики підштовхуватимуть Кремль до збройної агресії.