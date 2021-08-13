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Ракурс
Чому в дітей виникає рідкісний синдром після COVID-19, з’ясували вчені. Фото: dytpsyholog

Чому в дітей виникає рідкісний синдром після COVID-19, з’ясували вчені

13 сер 2021, 11:27
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Ускладнення після коронавірусу в дітей виникають не часто, однак у різних країнах зареєстровані випадки запальних симптомів, які нагадували важку форму синдрому Кавасакі.

Симптоми мультисистемного запального синдрому у дітей (MIS-C) виникають через кілька тижнів після зараження коронавірусом. Про це повідомляє Nature.

Фахівці зібрали зразки крові у восьми пацієнтів від 5 до 20 років, які були госпіталізовані з симптомами MIS-C. До групи контролю були включені зразки семи дітей з хронічними захворюваннями та підтвердженим COVID-19.

Науковці виявили придушення двох типів імунних клітин: природних кілерів (NK) і Т-клітин CD8+. Вчені відзначили, що коли CD8+ піддаються агресивному впливу патогенів, вони виснажуються, а імунна відповідь слабшає.

Дослідження показало, що виснаження Т-клітин у пацієнтів з MIS-C є одним з потенційних факторів цього захворювання.


Раніше «Ракурс» повідомляв, що взимку у Львівській області в 15 дітей підтвердили синдром Кавасакі як ускладнення після COVID-19. Для хвороби характерна тривала лихоманка, почервоніння горла і ротової порожнини, кон’юнктивіт, запалення слизових оболонок та лімфовузлів.

Джерело:Nature

Джерело: Ракурс


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