Спорт поза політикою, треба дружити - віце-президент НОК України

https://racurs.ua/ua/n158750-sport-poza-politykou-treba-drujyty-vice-prezydent-nok-ukrayiny.html

Ракурс

Скандал із легкоатлеткою Ярославою Магучіх через її фото та обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді в Токіо прокоментував віце-президент Національного олімпійського комітету України Ігор Лисов.

Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці, — цитує Лисова УНІАН.

Зауважимо, що Лисов обирався народним депутатом до Верховної Ради шостого скликання. У 2007−2012 роках входив до складу Партії регіонів. Він є президентом Федерації України зі стрибків у воду і Федерації синхронного плавання України.

Раніше українську легкоатлетку Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. Українці звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України, а Ласіцкене — капітаном армії РФ. Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Магучіх потрапила в скандал через те, що обійнялася з російською спортсменкою після фінальних змагань. У Міноборони заявили, що на українських спортсменів під час міжнародних змагань накладаються певні обмеження, оскільки в країні триває війна.

Джерело: УНІАН