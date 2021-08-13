Спорт вне политики, надо дружить - вице-президент НОК Украины

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Скандал с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее фото и объятий с российской спортсменкой на Олимпиаде в Токио прокомментировал вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов.

Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виновны спортсмены, что такое творится в политике, — цитирует Лысова УНИАН.

Отметим, что Лысов избирался народным депутатом в Верховную Раду шестого созыва. В 2007—2012 годах входил в состав Партии регионов. Он является президентом Федерации Украины по прыжкам в воду и Федерации синхронного плавания Украины.

Ранее украинская легкоатлетка Магучих после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх сфотографировалась вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступает под флагом Олимпийского комитета России. Украинцы обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене — капитаном армии РФ. Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ.

Напомним, мы сообщали, что Магучих попала в скандал из-за того, что обнялась с российской спортсменкой после финальных соревнований. В Минобороны заявили, что на украинских спортсменов во время международных соревнований накладываются определенные ограничения, поскольку в стране идет война.

Источник: УНИАН