Боевиков ОРДЛО задержала СБУ. Фото: СБУ

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Боевиков самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики задержали правоохранители.

Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух злоумышленников. Оказалось, что задержанные причастны к обстрелам позиций сил АТО. Об этом 13 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следователи установили, что боевики воевали за ЛДНР в течение 2014−2016 годов. За этот период злоумышленники принимали активное участие в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступлений и выявить лиц, которые еще к ним причастны.

Напомним, 11 августа в результате артиллерийского обстрела Новоселовки Второй погиб мужчина 1935 года рождения. Также оккупанты били вблизи Луганского, Песок и Мироновского из тяжелой артиллерии. Один украинский военный получил огнестрельные осколочные ранения.