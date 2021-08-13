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Ракурс
Бойовиків ОРДЛО затримала СБУ. Фото: СБУ

Бойовиків ОРДЛО затримала СБУ — вони три роки обстрілювали позиції ЗСУ

13 сер 2021, 10:58
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Бойовиків самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки затримали правоохоронці.

Контррозвідники СБУ під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримали двох зловмисників. Виявилося, що затримані причетні до обстрілів позицій сил АТО. Про це 13 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що бойовики воювали за ЛДНР протягом 2014−2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочинів та виявити осіб, які ще до них причетні.

Бойовиків ОРДЛО затримала СБУ. Фото: СБУ


Бойовиків ОРДЛО затримала СБУ. Фото: СБУ

Нагадаємо, 11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу Новоселівки Другої загинув чоловік 1935 року народження. Також окупанти гатили поблизу Луганського, Пісок і Миронівського зі важкої артилерії. Один український військовий отримав вогнепальні осколкові поранення.

Джерело: Ракурс


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