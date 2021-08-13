Бойовиків ОРДЛО затримала СБУ. Фото: СБУ

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Бойовиків самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки затримали правоохоронці.

Контррозвідники СБУ під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримали двох зловмисників. Виявилося, що затримані причетні до обстрілів позицій сил АТО. Про це 13 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що бойовики воювали за ЛДНР протягом 2014−2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочинів та виявити осіб, які ще до них причетні.

Нагадаємо, 11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу Новоселівки Другої загинув чоловік 1935 року народження. Також окупанти гатили поблизу Луганського, Пісок і Миронівського зі важкої артилерії. Один український військовий отримав вогнепальні осколкові поранення.