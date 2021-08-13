Президент Дуда підтвердив участь у саміті «Кримської платформи». Фото: wiadomosci.ox.pl

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У саміті «Кримської платформи» візьме участь президент Польщі Анджей Дуда.

Також він приєднається до святкування Дня Незалежності України в Києві. Про це повідомили у прес-службі польського президента.

Відкриття саміту відбудеться 23 серпня в Києві. Голова організаційного комітету з підготовки установчого саміту «Кримської платформи», міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, загальна кількість його учасників зросла до 40.

Як відомо, «Кримська платформа» має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму та захисту прав і інтересів кримчан.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Кримська платформа», саміт для повернення Криму до України, відвідає важливий представник Австрії. Країна відправить до Києва главу австрійського Міністерства закордонних справ Александера Шалленберга.