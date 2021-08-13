Президент Дуда подтвердил участие в саммите «Крымской платформы»

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В саммите «Крымской платформы» примет участие президент Польши Анджей Дуда.

Также он присоединится к празднованию Дня Независимости Украины в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе польского президента.

Открытие саммита состоится 23 августа в Киеве. Председатель организационного комитета по подготовке учредительного саммита «Крымской платформы», министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, общее количество участников возросло до 40.

Как известно, «Крымская платформа» должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыму и защиты прав и интересов крымчан.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Крымская платформа», саммит для возвращения Крыма в Украину, посетит важный представитель Австрии. Страна отправит в Киев главу австрийского Министерства иностранных дел Александера Шалленберг.