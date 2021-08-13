Почему у детей возникает редкий синдром после COVID-19, выяснили ученые

https://racurs.ua/n158751-pochemu-u-detey-voznikaet-redkiy-sindrom-posle-covid-19-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Осложнения после коронавируса у детей возникают не часто, однако в разных странах зарегистрированы случаи воспалительных симптомов, которые напоминали тяжелую форму синдрома Кавасаки.

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C) возникают через несколько недель после заражения коронавируса. Об этом сообщает Nature.

Специалисты собрали образцы крови у восьми пациентов от 5 до 20 лет, которые были госпитализированы с симптомами MIS-C. В группу контроля были включены образцы семи детей с хроническими заболеваниями и подтвержденным COVID-19.

Исследователи обнаружили подавление двух типов иммунных клеток: естественных киллеров (NK) и Т-клеток CD8+. Ученые отметили, что когда CD8+ подвергаются агрессивному воздействию патогенов, они истощаются, а иммунный ответ ослабевает.

Исследование показало, что истощение Т-клеток у пациентов с MIS-C является одним из потенциальных факторов этого заболевания.

Ранее «Ракурс» сообщал, что зимой во Львовской области у 15 детей подтвердили синдром Кавасаки как осложнение после COVID-19. Болезнь характеризуется длительной лихорадкой, покраснением горла и ротовой полости, конъюнктивитом, воспалением слизистых оболочек и лимфоузлов.

Источник:Nature