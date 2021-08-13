Дельта-штам підтвердили у дев’ятимісячної дитини на Тернопільщині. Фото: rodyna.in.ua

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Коронавірус у Тернопільській області набирає обертів. У місті Кременець штам «Дельта» підтвердили у дев’ятимісячної дитини, її госпіталізували разом з матір’ю.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко, інформує видання «Тернополяни».

Окрім цього, в області на штам коронавірусу «Дельта» хворіють ще дві дитини. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій дев’ять місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів, — зазначила лікар.



Нагадаємо, на території України вже зареєстрували 300 випадків штаму коронавірусу «Дельта». Загалом кількість випадків цього виду вірусу зросла вдвічі.

Джерело: «Тернополяни»