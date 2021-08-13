Простий спосіб продовжити життя після інсульту назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n158757-prostyy-sposib-prodovjyty-jyttya-pislya-insultu-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Відновлення після інсульту — довгий і відповідальний процес, що вимагає серйозного коригування свого способу життя. Дослідники з Канади з’ясували, як реально можна продовжити життя тим, хто переніс інсульт.

Вчені обстежили майже 900 осіб, які пережили інсульт, і проаналізували їхню рухову активність після захворювання. Про це повідомляє журнал Neurology.

З’ясувалося, що у тих, хто не нехтує фізичними навантаженнями ризик смерті на 54% нижчий, а у пацієнтів у віці старше 75 років — на 32%. Ефект найбільше спостерігався у тих, хто регулярно займався садівництвом на дачній ділянці, ходив пішки або катався на велосипеді.

Також вчені з’ясували, скільки фізичної активності в день потрібно для зниження ризику смерті. Це три-чотири години помірної швидкої ходьби, стільки ж за часом роботи в саду або дві-три години їзди на велосипеді в тиждень.

Наші результати вражають, тому що всього три-чотири години ходьби в тиждень були пов’язані з великим зниженням смертності, — підкреслили вчені.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відновлення після інсульту може проходити в кілька разів швидше. Програмування клітин змогло врятувати паралізованих мишей від наслідків інсульту. Відповідний експеримент провели вчені з Університету штату Огайо.

Джерело: Neurology