Вибори за формулою Штайнмаєра оцінили в офісі Зеленського

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Ракурс

За яких умов формула Штайнмаєра може бути застосована на Донбасі, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Всі спекуляції щодо формули Штайнмаєра мають чітку відповідь: не буде жодних виборів на окупованих територіях, поки звідти не будуть виведені російські війська повністю, роззброєні незаконні формування і не відновлений контроль над державним кордоном, — зазначив на телеканалі «Україна 24» радник української делегації в Тристоронній контактній групі.

За словами Арестовича, потім можна буде проводити вибори, проте питання, як це організувати — залишається відкритим.

Зараз до парламенту подано законопроект про перехідний період, який підготувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, там є багато цікавих пропозицій, які здивують всіх, хто вважає, що формула Штайнмаєра нібито погоджена, що ми нібито щось там здали. Ніхто нічого і нікого не здав, — підсумував радник Єрмака.

За словами Арестовича, українська влада активно протидіє спробам Путіна послабити Україну.

Кремль грає у свою гру щодо України, це викладено в статті Путіна, і вона полягає в ослабленні нас шляхом федералізації, особливого статусу так званих ОРДЛО. Ми це розуміємо і протидіємо цій політиці, опираючись на міжнародних партнерів, — додав Арестович.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Україну імплементувати «формулу Штайнмаєра». Так звану «формулу» запропонував німецький політик й президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який наполягає на проведенні місцевих виборів на підконтрольних Росії ОРДЛО нібито під наглядом ОБСЄ. Також «формула» передбачає надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після виборів — надання постійного особливого статусу окупованим РФ територіям. Окрім цього, «формула», ймовірно, регламентує оголошення повної амністії терористам та надання підконтрольним РФ сепаратистам статусу «народної міліції». У 2019 році в Києві та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти «формули Штайнмаєра». Багато українців вбачають у такому плані капітуляцію України.