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Медики на Львівщині оголосили голодування через невиплату зарплат (ФОТО)
Медики на Львівщині оголосили голодування через невиплату зарплат (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158759-medyky-na-lvivschyni-ogolosyly-goloduvannya-cherez-nevyplatu-zarplat-foto.htmlРакурс
У Львівській області 17 співробітників Соснівської міської лікарні оголосили голодування через борги із заробітної плати.
Про це повідомила голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки медпрацівників України Оксана Гладун на своїй сторінці у Facebook.
Медики нашої лікарні відстоюють свою зароблену зарплату, а тим самим і лікарню в цілому. Вони голодують до виконання вимог! — йдеться в дописі.
Медичні працівники вимагають:
- виплатити заборгованість із заробітної плати включно по липень 2021 року;
- виплатити оздоровчі за 2021 рік, «ковідні» доплати;
- зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік і виплатити їх,
- виплатити компенсацію втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.
Загалом лікарня заборгувала працівникам близько 3 млн грн. Медики заявили, що і під час голодування вони продовжать приймати пацієнтів.
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