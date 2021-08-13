Медики на Львівщині оголосили голодування через невиплату зарплат (ФОТО)

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У Львівській області 17 співробітників Соснівської міської лікарні оголосили голодування через борги із заробітної плати.

Про це повідомила голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки медпрацівників України Оксана Гладун на своїй сторінці у Facebook.

Медики нашої лікарні відстоюють свою зароблену зарплату, а тим самим і лікарню в цілому. Вони голодують до виконання вимог! — йдеться в дописі.

Медичні працівники вимагають:

виплатити заборгованість із заробітної плати включно по липень 2021 року;

виплатити оздоровчі за 2021 рік, «ковідні» доплати;

зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік і виплатити їх,

виплатити компенсацію втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Загалом лікарня заборгувала працівникам близько 3 млн грн. Медики заявили, що і під час голодування вони продовжать приймати пацієнтів.