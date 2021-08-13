Двоє осіб загинули внаслідок паводків у Керчі. Фото: gazeta.ru

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Повені у Керчі в окупованому Криму призвели до загибелі людей.

Станом на 13 серпня щонайменше двоє осіб загинули внаслідок складних погодних умов. Одна особа зникла безвісти, а ще понад 4 тис. осіб постраждали через потоп. Про це заявив самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов, передає РІА «Новости».

Як пише «Крим. Реалії», жителів Криму закликають бути готовими до евакуації, запастись продуктами, медикаментами та скласти речі першої необхідності. Окупанти припускають, що до повеней найбільш схильні Керч, Феодосія, а також Ленінський і Кіровський райони, а території цих муніципальних утворень входять до зони НС регіонального рівня.

Синоптики оголосили на 13 і 14 серпня штормове попередження. На сході окупованого півострова очікуються рясні опади.

Нагадаємо, у Керчі в окупованому Криму внаслідок сильних нічних злив підтопило центральні вулиці, а рух по ним перекрили. Місцева влада порадила мешканцям утриматися від поїздок на особистому транспорті та просить їх прибрати свої машини з низинних ділянок міста. Крім того, синоптики попереджали про те, що біля східного узбережжя Криму в найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів.

Джерела: «Крим. Реалії» та РІА «Новости»