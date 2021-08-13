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Військові кораблі в Києві помітили на Дніпрі. Фото: Главком
Військові кораблі в Києві помітили на Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158761-viyskovi-korabli-v-kyievi-pomityly-na-dnipri-foto-video.htmlРакурс
В Києві готуються до проведення військового параду на День Незалежності.
В п’ятницю, 13 серпня, на Дніпрі кияни помітили військові кораблі. Відео та фото оприлюднило видання «Главком».
За інформацією ЗМІ, військові катери виконували маневри поблизу Подільсько-Воскресенського мосту.
Святкові заходи до Дня Незалежності триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до свята.
Нагадаємо, військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України готують у Міністерстві оборони України. Відомство показало тренування піших парадних розрахунків.
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