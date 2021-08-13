Военный парад в Киеве. Фото: slovoidilo.ua

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В параде ко Дню Независимости Украины 24 августа в Киеве примут участие не только украинские военнослужащие и силовики.

Также на мероприятии будут присутствовать бойцы армий Чехии, Польши, Молдовы и Словакии. Из Чешской Республики прибудет около 30 членов почетного караула, а Польша и Словакия, кроме военнослужащих, также привезут свою военную технику. Об этом 13 августа сообщает «Радио Прага».

Изначально планировалось, что из официальных лиц Чехию на параде в Киеве будет представлять министр обороны Любомир Метнар, но в итоге Чехию на мероприятии будут представлять заместитель министра по вопросам оборонной политики и стратегии Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Ранее сообщалось, что в военном параде в Киеве 24 августа планируется, в частности, участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. Традиционно парад состоится на Крещатике, по улице пройдет пешая колонна и проедет военная техника, а в небе над Киевом пролетит авиация.

Напомним, в параде по случаю 30-летия Независимости Украины примет участие новейший украинский танк «Оплот». Боевую машину изготовили на Харьковском «заводе имени Малышева» по заказу «Укрспецэкспорта».