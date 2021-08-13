Известный шеф-повар Клопотенко разрабатывает меню для детских садов

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Школьное питание в разных регионах Украины будет отличаться по стоимости из-за разницы в ценах на продукты.

Об этом рассказала супруга президента Украины Елена Зеленская на брифинге, который проходил 13 августа.

Цена не может быть одинаковой и, честно говоря, это нормальная рыночная ситуация, — рассказала она, отвечая на вопрос об оценке стоимости школьного обеда с 1 сентября.

Также Зеленская сообщила, что введенные нормы питания в школах действуют и для учреждений дошкольного образования. По ее словам, сейчас известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко разрабатывает меню для детских садов.

Супруга президента не уточнила, когда оно будет представлено, поскольку «нельзя давить на людей, которые по собственной воле бесплатно работают ради наших детей». В то же время она предположила, что меню может быть разработано до конца месяца.

Сейчас Евгений Клопотенко, опять же как пример, отдельно разрабатывает меню для детских садов. Но мы повторяем вместе с министрами, что это пример. Если хотите — можете использовать, но каждый решает сам, — объяснила первая леди.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что нет ничего страшного в том, что школьное меню может отличаться в зависимости от региона. По его словам, главное, чтобы приготовление блюд происходило с соблюдением санитарных норм и регламента.

Евгений Клопотенко показал четырехнедельное меню как пример того, что это можно сделать. Сегодня очень много специалистов, которые формируют расширение этого меню, — сказал министр.

Напомним, обучение с 1 сентября школьники начнут в обычном полноформатном режиме. Далее формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом и количеством вакцинированных педагогов.