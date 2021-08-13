Третью прививку вакцинами Pfizer и Moderna будут делать Израиль и США

https://racurs.ua/n158765-tretu-privivku-vakcinami-pfizer-i-moderna-budut-delat-izrail-i-ssha.html

Ракурс

Вакцины от коронавируса производства фармкомпаний Pfizer и Moderna позволили применять для введения третьей бустерной дозы препарата иммунопрофилактики от коронавируса. Такое решение приняло Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

13 августа регулирующий орган США внес поправки в разрешения на экстренное использование вакцин. Таким образом Соединенные Штаты позволили делать дополнительную дозу вакцины для определенных категорий граждан, пишет Reuters.

Особенно для реципиентов трансплантации твердых органов или тех, у кого диагностирован иммунодефицит, — говорится в сообщении.

Компания Pfizer ранее заявляла, что эффективность вакцины, разработанной совместно с немецкой лабораторией вирусологии BioNTech, со временем падает. Последнее исследование показало падение эффективности с 96% до 84% спустя четыре месяца после введения второй дозы.

Moderna также не исключила необходимости введения бустерных доз, учитывая стремительное распространение штамма «Дельта».

Напомним, Израиль также утвердил использование третьей дозы вакцин от COVID-19 для людей старше 50 лет. Местные больницы уже получили соответствующее распоряжение. С 13 августа граждане Израиля в возрасте 50+ могут записываться на «бустерные» прививки.

Источник: Reuters