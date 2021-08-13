Два космічних зонди облетіли Венеру — як виглядає планета

https://racurs.ua/ua/n158770-dva-kosmichnyh-zondy-obletily-veneru-yak-vyglyadaie-planeta-video.html

Ракурс

Два космічних зонди облетіли Венеру на початку серпня, виконуючи чергові гравітаційні маневри в рамках своїх місій. Йдеться про апарати Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) і BepiColombo Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Їхні дослідницькі місії не спрямовані на вивчення Венери, проте обидва апарати пролітали навколо планети.

Solar Orbiter пролетів на відстані 7 тис. 995 км від поверхні Венери, проте його основна камера постійно повернена у бік Сонця, пише National Geographic.

BepiColombo націлений на вивчення Меркурія, тому його основна камера розкриється, коли апарат наблизиться до цієї планети. Проте і цей зонд зафіксував зближення із Венерою.

На обробку отриманих даних вчені витратять кілька місяців.

Місія Solar Orbiter націлена на вивчення полярних областей Сонця, недоступних з Землі та інших місць екліптики.

Джерело: National Geographic