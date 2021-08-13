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Ракурс
Два космічних зонди облетіли Венеру — як виглядає планета

Два космічних зонди облетіли Венеру — як виглядає планета (ВІДЕО)

13 сер 2021, 15:21
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Два космічних зонди облетіли Венеру на початку серпня, виконуючи чергові гравітаційні маневри в рамках своїх місій. Йдеться про апарати Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) і BepiColombo Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Їхні дослідницькі місії не спрямовані на вивчення Венери, проте обидва апарати пролітали навколо планети.

Solar Orbiter пролетів на відстані 7 тис. 995 км від поверхні Венери, проте його основна камера постійно повернена у бік Сонця, пише National Geographic.

BepiColombo націлений на вивчення Меркурія, тому його основна камера розкриється, коли апарат наблизиться до цієї планети. Проте і цей зонд зафіксував зближення із Венерою.

На обробку отриманих даних вчені витратять кілька місяців.


Місія Solar Orbiter націлена на вивчення полярних областей Сонця, недоступних з Землі та інших місць екліптики.

Джерело: National Geographic

Джерело: Ракурс


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