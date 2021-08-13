Зброю та техніку, завезені з Росії бойовикам у серпні, назвала розвідка

Росія продовжує постачати бойовиків на Донбасі зброєю, фото: УНН

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Країна-агресор продовжує нарощувати бойові спроможності окупаційних військ на Донбасі — так званих 1-го армійського корпусу (базується в Донецькій області) та 2-го армійського корпусу (діє на території Луганської області).

Для приховування постачання з РФ бойової техніки та військового майна російсько-терористичні війська використовують дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, а також обхідні шляхи. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зазначається, що з початку серпня з території РФ завезено близько 1 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, серед яких:

бойові броньовані машини;

12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Нагадаємо, на початку серпня ГУР повідомило, що на жителях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей почали тестувати сумнівну російську вакцину від коронавірусу Sputnik Light — однокомпонентного двійника вакцини Sputnik V.