Парад метеорів — потік Персеїди влаштував яскраве шоу

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Ракурс

Метеорний потік Персеїди можуть побачити українці 12−13 серпня. Щорічний масштабний зорепад цьогоріч здивував яскравим небесним шоу. Очевидці оприлюднили фото і відео метеорного потоку у соцмережах.

Разом з тим, в аерокосмічному агентстві США NASA кажуть, що людство зможе простежити за ще одним «хорошим» метеорним потоком вже у 2024 році. Про це пише Daily Mail.

За умови ясної безхмарної погоди над майже всією територією України можна буде побачити потік Персеїди, який триває приблизно з 23 липня до 22 серпня.

Період найбільшої його активності — з 8 до 14 серпня, пік припадає на 12−13 серпня. Впродовж піку кількість метеорів, що згорають в атмосфері, може досягати чисельності до 60 за годину.

Нагадаємо, метеорний потік Персеїди утворюється внаслідок проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Таттла. Найдрібніші частинки, розміром з піщинку, згорають в земній атмосфері, утворюючи «зоряний дощ».