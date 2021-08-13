Запрацював офіційний сайт Кримської платформи, фото: «Кримська платформа»

https://racurs.ua/ua/n158775-krymska-platforma-zapuscheno-oficiynyy-sayt-mijnarodnoyi-iniciatyvy.html

Ракурс

Запрацював офіційний сайт «Кримської платформи» — crimea-platform.org, на якому публікуватимуть актуальну інформацію про цю міжнародну ініціативу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України (МЗС).

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на цьому сайті, зокрема, можна дізнатися про роботу «Кримської платформи» за кожним з п’яти пріоритетних напрямів:

політика невизнання;

санкції і безпека;

захист прав людини;

екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму.

Сайт наразі доступний лише в україномовній версії, планується запуск також й інших мовних версій сторінки.

Інавгураційний саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня. Кулеба зазначає, що вже 42 країни та міжнародні організації підтвердили свою участь у цьому заході.

Кримська платформа — це дипломатична ініціатива України, покликана створити міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини на тимчасово окупованому півострові та сприяння його деокупації.

Нагадаємо, нещодавно в Росії пригрозили «болючими наслідками» учасникам «Кримської платформи».