До саміту «Кримської платформи» приєдналася ще одна країна. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n158877-do-samitu-krymskoyi-platformy-pryiednalasya-sche-odna-krayina.html

Ракурс

У «Кримській платформі», міжнародному саміті, який відбудеться в Україні, візьме участь Швеція. Країну представлятиме прем'єр-міністр Стефан Левен і міністр оборони Пітер Хультквіст.

Таким чином Швеція підтверджує «принципову підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України». Про це повідомили на сайті шведського уряду.

Мета «Кримської платформи» — підвищити обізнаність міжнародної спільноти про незаконну анексію Криму Росією і поліпшити координацію дій у відповідь на незаконну анексію, — йдеться у заяві.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 23 вересня 2020 року презентував в ООН концепцію «Кримської платформи» та запропонував міжнародним партнерам приєднатись до ініціативи, щоб об'єднати зусилля з деокупації Криму.

«Кримська платформа» має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму та захисту прав і інтересів кримчан. Саміт розпочнеться 23 серпня в Києві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що запрацював офіційний сайт «Кримської платформи» — crimea-platform.org, на якому публікуватимуть актуальну інформацію про цю міжнародну ініціативу.