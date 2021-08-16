Планета Сатурн здивувала вчених внутрішньою будовою – що відомо. Фото: НАСА

https://racurs.ua/ua/n158876-planeta-saturn-zdyvuvala-vchenyh-vnutrishnou-budovou-scho-vidomo.html

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Наукове відкриття вдалося зробити вченим. Вони прийшли до висновку, що у планети Сатурн є ядро ​​з нечіткими межами, яке займає близько 60% її обсягу.

Такі дані дослідники отримали під час фінальної фази спостережень за кільцями цієї планети. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy.

Для вивчення внутрішньої структури Сатурна вчені вирішили використовувати сейсмічні дані в сукупності з аналізом гравітаційних збурень в кільцях, що оточують планету.

Автори виявили невеликі коливання кілець, викликані наведеним гравітаційним полем ядра, розташованого в центральній частині планети.

Дотепер вважалося, що в центрі Сатурна знаходиться металеве ядро, оточене оболонкою з водню і гелію. Однак нові дані вказують на те, що ядро ​​планети, швидше за все, складається з суміші водню, гелію і важких елементів.

За вагою воно становить близько 17 мас Землі й займає до 60% планети, що значно більше, ніж припускали раніше, а межа між ядром і газовою оболонкою нечітка.

Замість чітко стратифікованої структури планет земного типу у планети-гіганта сформувалися дві внутрішні зони з нечіткою межею між собою — дифузне ядро ​​і газова оболонка.

Джерело: Nature Astronomy