Планета Сатурн удивила ученых внутренним строением – что известно. Фото: НАСА

https://racurs.ua/n158876-planeta-saturn-udivila-uchenyh-vnutrennim-stroeniem-chto-izvestno.html

Ракурс

Научное открытие удалось совершить ученым. Они пришли к выводу, что у планеты Сатурн есть ядро с нечеткими границами, которое занимает около 60% ее объема.

Такие данные исследователи получили во время финальной фазы наблюдений за кольцами этой планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Для изучения внутренней структуры Сатурна ученые решили использовать сейсмические данные в совокупности с анализом гравитационных возмущений в кольцах, окружающих планету.

Авторы обнаружили небольшие колебания колец, вызванные наведенным гравитационным полем ядра, расположенного в центральной части планеты.

До сих пор считалось, что в центре Сатурна находится металлическое ядро, окруженное оболочкой из водорода и гелия. Однако новые данные указывают на то, что ядро планеты, скорее всего, состоит из смеси водорода, гелия и тяжелых элементов.

По весу оно составляет около 17 масс Земли и занимает до 60% планеты, что значительно больше, чем предполагали ранее, а граница между ядром и газовой оболочкой нечеткая.

Вместо четко стратифицированной структуры планет земного типа у планеты-гиганта сформировались две внутренние зоны с нечеткой границей между собой — диффузное ядро и газовая оболочка.

Источник: Nature Astronomy