Про гігантський астероїд, що наближається до Землі, попередило NASA

https://racurs.ua/ua/n158878-pro-gigantskyy-asteroyid-scho-nablyjaietsya-do-zemli-poperedylo-nasa.html

Ракурс

Вчені попередили людство про можливу катастрофу — в сторону Землі рухається астероїд 2016 AJ193.

Його розмір близький до діаметра периметру будівлі Пентагону (1 тис. 405 м). Він максимально наблизиться до Землі 21 серпня. Про це повідомляє NASA.

Фахівці відкрили це небесне тіло у 2016 році. Спочатку вчені припускали, що астероїд навряд чи зіткнеться із Землею. Однак через величезну швидкість у 26 км за секунду і при таких розмірах є побоювання, що траєкторія польоту кам’яної брили зміниться.

Фахівці NASA постійно моніторять, чи дійсно є загроза від небесного тіла AJ193. Ймовірність зіткнення мізерно мала. Однак 100% гарантії, що воно не відбудеться, ніхто дати не може.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ризик зіткнення 500-метрового астероїда Бенну із Землею оцінили науковці Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA). У найближчі 150 років астероїд не зіткнеться з нашою планетою, хоча пройде відносно близько до Землі.

Джерело: The Jerusalem Post

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