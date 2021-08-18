Своих не бросаем – Кулеба рассказал об украинцах, застрявших в Афганистане. Фото: УП

https://racurs.ua/n158943-svoih-ne-brosaem-kuleba-rasskazal-ob-ukraincah-zastryavshih-v-afganistane.html

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Украинцы в Афганистане до сих пор не могут вылететь из аэропорта Кабула. В Министерстве иностранных дел (МИД) заверили, что делают все возможное для возвращения домой 12 граждан Украины.

С одним из них по телефону пообщался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.

Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого — спокойствия и координации. Мы своих не бросаем, — сказал он.

Также он прокомментировал информацию о том, что «Украина бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане 12 военнослужащих». Кулеба назвал такие заявления ложью и заверил, что связь с украинцами постоянно поддерживает украинское посольство в Таджикистане.

Министр объяснил, что «просто так взять и выйти из базы — невозможно», сейчас там находятся сотни людей с гражданством многих государств. По его словам, прямой угрозы жизни и безопасности украинцев нет.

Кулеба уточнил, что речь идет о бывших военнослужащих, которые на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, являющееся субконтрактором ООН.

Напомним, ранее мы сообщали, что ситуация в Афганистане остается напряженной из-за захвата власти боевиками движения Талибан. 12 украинских военнослужащих ждут эвакуации на военной базе возле Кабула.