РФ достроит «Северный поток-2» на День Независимости Украины - Deutsche Welle

https://racurs.ua/n158942-rf-dostroit-severnyy-potok-2-na-den-nezavisimosti-ukrainy-deutsche-welle.html

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«Северный поток-2», российский геополитический проект по строительству газопровода в обход Украины и Польши, будет реализован накануне Дня Независимости — 23 августа.

Об этом сообщил немецкий телеканал Deutsche Welle.

По данным СМИ Берлина, российский газ, полученный по «Северному потоку-2», начнут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.

В то же время, в этот день — 23 августа — в Украине состоится международный саммит «Крымская платформа», на который агрессивно реагирует Москва. Мероприятие должно собрать лидеров разных государств. Сейчас каких-либо официальных подробностей об окончании строительства «Северного потока-2» нет.

Украина и Польша активно выступают против строительства и запуска российского газопровода, который соединит Россию со странами Европы, и будет угрожать будущему транзиту газа через Украину. Проект «Северный поток-2» предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по «Северному потоку-2». Киев и Варшава считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.