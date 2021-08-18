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Ракурс
Возле оккупированного Крыма спецназовцы ВСУ «уничтожали» террористов

Возле оккупированного Крыма спецназовцы ВСУ «уничтожали» террористов (ВИДЕО)

18 авг 2021, 10:27
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Вблизи Крыма в Херсонской области продолжаются плановые учения спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Постоянные тренировки у границы с оккупированным полуостровом обусловлены высокой угрозой агрессивных действий со стороны России.

Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-служба Вооруженных сил.

Тренировки направлены на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Обучение всегда происходят в условиях, максимально приближенных к реальным, — подчеркнул командующий.


По его словам, на этот раз во время учений перед военными была поставлена ​​задача по проведению контрдиверсионных мероприятий, а именно:

  • отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом;
  • уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты устроили военные учения в Крыму с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Источник: Ракурс


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