Возле оккупированного Крыма спецназовцы ВСУ «уничтожали» террористов

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Вблизи Крыма в Херсонской области продолжаются плановые учения спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Постоянные тренировки у границы с оккупированным полуостровом обусловлены высокой угрозой агрессивных действий со стороны России.

Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-служба Вооруженных сил.

Тренировки направлены на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Обучение всегда происходят в условиях, максимально приближенных к реальным, — подчеркнул командующий.

По его словам, на этот раз во время учений перед военными была поставлена ​​задача по проведению контрдиверсионных мероприятий, а именно:

отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом;

уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты устроили военные учения в Крыму с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.