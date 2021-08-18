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Ракурс
Біля окупованого Криму спецпризначенці ЗСУ «знищували» терористів. Фото: ЗСУ

Біля окупованого Криму спецпризначенці ЗСУ «знищували» терористів (ВІДЕО)

18 сер 2021, 10:27
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Поблизу Криму на Херсонщині тривають планові навчання спецпризначенців Збройних сил України (ЗСУ). Постійні тренування біля кордону з окупованим півостровом обумовлені високою загрозою агресивних дій з боку Росії.

Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє прес-служба Збройних сил.

Тренування спрямовані на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об'єктів від можливих терористичних загроз. Навчання завжди відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, — наголосив командувач.


За його словами, цього разу під час навчань перед військовими було поставлено завдання щодо проведення контрдиверсійних заходів, а саме:

  • відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом;
  • знищення незаконних збройних формувань на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти влаштували військові навчання в Криму з залученням авіації та кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Джерело: Ракурс


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