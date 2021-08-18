Папа Римський зробив заяву щодо вакцинації

https://racurs.ua/ua/n158940-papa-rymskyy-zrobyv-zayavu-schodo-vakcynaciyi.html

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Папа Римський Франциск звернувся із закликом до світу робити щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19. На його переконання, вакцини можуть покласти край пандемії.

Завдяки Божій благодаті та праці багатьох, у нас тепер є вакцини, які захищають нас від COVID-19. Вони дають нам надію на припинення пандемії, але тільки у тому разі, якщо вони будуть доступними для усіх і ми працюватимемо разом, — цитує Папу Римського видання Reuters.

У відеозверненні, зробленому від імені американської групи Ad Council і коаліції громадської охорони здоров’я COVID Collaborative, очільник Католицької церкви наголосив на необхідності доступу до вакцин усього населення планети.

Reuters зауважує, що вакцини від коронавірусу доступні переважно громадянам багатих країн, проте бідніші країни відрізані від великомасштабних поставок вакцин. Окрім цього, недовіра та нерішучість щодо препаратів імунопрофілактики призвели до відмови багатьох людей робити щеплення, а це робить їх особливо вразливими у міру поширення штаму «Дельта».

Нагадаємо, раніше медики попередили про розвиток ще більш небезпечних штамів, якщо коронавірусу дозволити циркулювати серед великих груп невакцинованих людей.