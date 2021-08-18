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Майже півтори тисячі COVID-інфікованих і 40 смертей виявило МОЗ

Майже півтори тисячі COVID-інфікованих і 40 смертей виявило МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

18 сер 2021, 09:32
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Коронавірус в Україні станом на ранок, 18 серпня, виявили у 1 тис. 447 осіб. Також 712 пацієнтів одужали та 40 — померли від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19. З підтвердженням чи підозрою на захворювання госпіталізували 677 українців.

Про це повідомило у Фейсбук Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

  • Києві (181),

  • Донецькій області (155),

  • Одеській області (130),

  • Дніпропетровській області (93),

  • Харківській області (89).

Лабораторії зробили понад 60,6 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.


Нагадаємо, від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували понад 2,26 млн випадків інфікування. З них 53 тис. 336 людей померли від ускладнень захворювання.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин — області поділено на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Наразі всі регіони «зелені».

Джерело: Ракурс


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