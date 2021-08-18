Майже півтори тисячі COVID-інфікованих і 40 смертей виявило МОЗ

https://racurs.ua/ua/n158938-mayje-pivtory-tysyachi-covid-infikovanyh-i-40-smertey-vyyavylo-moz-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок, 18 серпня, виявили у 1 тис. 447 осіб. Також 712 пацієнтів одужали та 40 — померли від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19. З підтвердженням чи підозрою на захворювання госпіталізували 677 українців.

Про це повідомило у Фейсбук Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві (181),

Донецькій області (155),

Одеській області (130),

Дніпропетровській області (93),

Харківській області (89).

Лабораторії зробили понад 60,6 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.

Нагадаємо, від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували понад 2,26 млн випадків інфікування. З них 53 тис. 336 людей померли від ускладнень захворювання.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин — області поділено на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Наразі всі регіони «зелені».