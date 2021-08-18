Нардепам хочуть заборонити спілкуватися з Росією без дозволу Зеленського

https://racurs.ua/ua/n158937-nardepam-hochut-zaboronyty-spilkuvatysya-z-rosiieu-bez-dozvolu-zelenskogo.html

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Депутати від «Слуги народу», «ЄС» і «Голосу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект, у якому встановлять заборону спілкуватися з Росією без дозволу президента України.

Йдеться про заборону «встановлення зв’язків для держчиновників і посадових осіб з Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами і окупаційними адміністраціями Російської Федерації, їх посадовими особами з питань, пов’язаних з подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без повноваження на це від президента України».

Нагадаємо, що раніше чимало нардепів фракції Віктора Медведчука ОПЗЖ (включно з лідером цієї політичної сили) здійснювали візити в Росію та зустрічалися із представниками влади держави-агресора.

Проект закону № 5844 «Про засади державної політики перехідного періоду» внесений Кабінетом міністрів України на розгляд до Верховної Ради України.

Згідно із пояснювальною запискою, «документ розроблено з метою належного законодавчого врегулювання державної політики перехідного періоду — комплексу заходів із протидії збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення державного суверенітету».

Крім того, законопроект пропонує уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У ньому пропонується визначити, що ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації.

У проекті закону також пропонується розподілення регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих територій та їхніх мешканців.

Йдеться і перехідну юстиції — відповідальність за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які співпрацювали з окупантами.

Кабмін схвалив закон 4 серпня, уряд зареєстрував його у Раді 9 серпня, а 17 серпня текст законопроекту з’явився на сайті парламенту.