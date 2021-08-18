Місцеві вибори поблизу лінії фронту на Донбасі готова провести ЦВК

Місцеві вибори поблизу лінії фронту на Донбасі готові провести в ЦВК, фото - УП

https://racurs.ua/ua/n158936-miscevi-vybory-poblyzu-liniyi-frontu-na-donbasi-gotova-provesty-cvk.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулася до Донецької та Луганської обласних держадмінстрацій та військово-цивільних адміністрацій (ОДА-ВЦА), щоб оцінити можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.

Місцеві вибори у 2020 році у частині громад не проводилися через питання безпеки. У Донецькій та Луганській областях триває операція Об'єднаних сил.

Влітку 2020 року ЦВК послалася на питання безпеки виборців і учасників виборчого процесу і двічі — у жовтні 2020 року та березні 2021 року — ухвалила рішення про неможливість проведення виборів.

Центривиборчком може переглянути своє рішення на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів.

Якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року — Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року, — йдеться у повідомленні ЦВК.

Комісія очікує висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18 августа.

У серпні 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у десяти територіальних громадах Донецької області та восьми громадах Луганської області.

Місцеві вибори не проводились у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку, а також в Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, станиці Луганській, Попасній, Щасті. Рішення викликало резонанс у громадах, де голосування відбувалось на всіх попередніх виборах у 2014−2019 роках.

16 січня 2021 року ЦВК знову отримала висновки Донецької та Луганської обласних ВЦА щодо загрози безпеці виборців і встановила неможливість проведення там місцевих виборів 28 березня, а у травні Феміда скасувала постанову Центральної виборчої комісії про неможливість проведення перших виборів у частині громад Донбасу.