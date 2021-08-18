Хто після Шевченка тренуватиме збірнуу України

https://racurs.ua/ua/n158935-zbirna-ukrayiny-z-futbolu-otrymala-novogo-trenera-hto-pislya-shevchenka.html

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Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною U-20, готуватиме національну збірну України до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера.

Так вирішили пізно увечері 17 серпня у Асоціації футболу України.

Умови контракту Петраков в головній команді країни не повідомляються.

На посаді головного тренера він змінить Андрія Шевченка. Той раптово для багатьох 1 серпня оголосив про закінчення терміну угоди з УАФ.

На посаду очільника претендував екс-гравець і тренер «Динамо» та угорського «Ференцвароша» Сергій Ребров. Проте він влітку підписав контракт з новим клубом («Аль-Айн»).

Призначення Петракова відбулося після того, як комітет національних команд УАФ очолили Олег Блохін та Олексій Михайличенко. На цій посаді вони змінили Мирона Маркевича.

16 серпня в УАФ оголосили склад на матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану та Франції. Вибором футболістів займалися очільники комітету збірних УАФ. Збір національної команди стартує 29 серпня. 1 версеня Україна зіграє в гостях з Казахстаном, а 4 вересня прийме Францію.

Національна збірна України виступає в групі D відбірного турніру до чемпіонату світу 2022 року разом із командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану. Після стартових трьох матчів в активі українців тільки три очки після трьох нічиїх.