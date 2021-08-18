Сборная Украины по футболу получила нового тренера - кто после Шевченко

https://racurs.ua/n158935-sbornaya-ukrainy-po-futbolu-poluchila-novogo-trenera-kto-posle-shevchenko.html

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Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной U-20, будет готовить национальную сборную Украины к дальнейшим выступлений в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Так решили поздно вечером 17 августа в Ассоциации футбола Украины.

Условия контракта Петраков в главной команде страны не сообщаются.

На посту главного тренера он сменит Андрея Шевченко. Тот внезапно для многих 1 августа объявил об окончании срока соглашения с УАФ.

На должность претендовал экс-игрок и тренер «Динамо» и венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров. Однако он летом подписал контракт с новым клубом («Аль-Айн»).

Назначение Петракова произошло после того, как комитет национальных команд УАФ возглавили Олег Блохин и Алексей Михайличенко. На этой должности они изменили Мирона Маркевича.

16 августа в УАФ объявила состав на матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана и Франции. Выбором футболистов занимались руководители комитета сборных УАФ. Сбор национальной команды стартует 29 августа. 1 сентября Украина сыграет в гостях с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию.

Национальная сборная Украины выступает в группе D отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. После стартовых трех матчей в активе украинский только три очка после трех ничьих.