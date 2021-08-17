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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

80% жертв COVID-19 в Украине относятся к одной возрастной категории — Минздрав

17 авг 2021, 23:51
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Эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни украинцев.

По состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 53 тыс. 255 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди жертв коронавируса более 80% (43 тыс. 566 человек) — люди из возрастной категории 60+.

Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни, — подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве отмечают, что чем старше человек, тем выше риск:


  • доля людей в возрасте 60−69 лет среди умерших составляет 29% (15 тыс. 533 человек);
  • доля людей в возрасте от 70 лет составляет 52% (28 тыс. 33 человека).

Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация, — подчеркивают в Минздраве. — Хронические болезни и преклонный возраст не являются противопоказаниями к прививке.

Напомним, эксперты заговорили об угрожающем уровне госпитализаций больных COVID-19, который наблюдается в последнее время в Украине.

Источник: Ракурс


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