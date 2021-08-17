Жан Беленюк и Андрей Таран, фото: Минобороны

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Ракурс

Жан Беленюк, народный депутат из «Слуги народа» и спортсмен-олимпиец, который добыл единственное «золото» Украины на недавних Олимпийских играх в Токио, сегодня, 17 августа, получил от Минобороны награду — пистолет ПМ.

Также министр обороны Украины Андрей таран присвоил Беленюку очередное воинское звание — старший лейтенант. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания «старший лейтенант» и наградил поощрительным отличием Министерства обороны «Огнестрельное оружие» — пистолетом ПМ, — говорится в сообщении.

Беленюк 4 августа стал четвертым спортсменом в истории Украины, который получил олимпийское «золото» по греко-римской борьбе. Он в категории до 87 кг одолел в финале трехкратного призера чемпионатов мира, представителя Венгрии Виктора Лоринца.