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Ракурс
Жан Беленюк та Андрій Таран, фото: Міноборони

Таран нагородив Беленюка пістолетом та присвоїв військове звання (ФОТО)

17 сер 2021, 22:59
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Жан Беленюк, народний депутат зі «Слуги народу» та спортсмен-олімпієць, який здобув єдине «золото» України на нещодавніх Олімпійських іграх в Токіо, сьогодні, 17 серпня, отримав від Міноборони відзнаку — пістолет ПМ.

Також міністр оборони України Андрій таран присвоїв Беленюку чергове військове звання — старший лейтенант. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Під час урочистого зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони України Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання «старший лейтенант» та нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони «Вогнепальна зброя» — пістолетом ПМ, — зазначається в повідомленні.

Жан Беленюк та Андрій Таран, фото: Міноборони


У Міноборони відбулося урочисте зібрання армійських чемпіонів та призерів, фото: Міноборони

Беленюк 4 серпня став четвертим спортсменом в історії України, який здобув олімпійське «золото» у греко-римській боротьбі. Він у категорії до 87 кг здолав у фіналі триразового призера чемпіонатів світу, представника Угорщини Віктора Лорінца.

Джерело: Ракурс


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