Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n158932-velykyy-derjavnyy-gerb-zelenskyy-hoche-sklykaty-pozachergove-zasidannya-rady.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова скликати позачергове засідання парламенту для розгляду законопроекту № 5712 «Про великий Державний Герб України».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, який опублікував фото відповідного документа.

Також цю інформацію підтвердила заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Комітет розглянув цей проект (законопроекту № 5712 — ред.) ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал, — зазначила вона.

На думку Кравчук, цей законопроект на відповідному позачерговому засіданні, ймовірно, буде схвалений лише в першому читання.

В першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому — 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні, — зазначила вона.



Дату проведення позачергового засідання ще має оголосити спікер парламенту, проте, ймовірно, це буде 23 або 24 серпня, оскільки в ці дні вже заплановані засідання Ради.

Джерело: Олексій Гончаренко, «РБК-Україна»