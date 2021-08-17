В Україні очікуються опади в низці регіонів, фото:

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Ракурс

Погода в Україні 18 серпня зазнаватиме впливу холодного атмосферного фронту, котрий продовжить рухатися із заходу на схід, спричинюючи зниження температури, а в певних областях складні погодні умови.

Так, у північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень — і в центральних, Одеській та Миколаївський областях очікують грози, місцями значні дощі, град, шквали 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

До південно-східних регіонів холодний фронт ще не дістанеться, тож там наразі буде доволі спекотно.

Температура вночі у західних областях становитиме +10…+15°, на решті території — +15…+20°. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях — +20…+25°, на решті території — +27…+32°, на сході країни — до +34°.

Погода в Києві 18 серпня передбачає короткочасні дощі та грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +17…+19°, вдень — піднімуться до +21…+23°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, місцями шквали 15−20 м/с.

Погода у Львові передбачає короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани. Температура повітря вночі становитиме +7…+12°, вдень — +17…+ 22°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі, вдень — дощ, можливі грози. Термометри вночі покажуть +18…+20°, вдень — +28…+30°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також передбачає відсутність опадів вночі та дощ, можливі грози вдень. Вночі температура повітря становитиме +18…+20°, вдень — +30…+32°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів вночі та з дощем, можливими грозами вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +17…+19°, вдень — +31…+33°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Очікується температура повітря +10…+12° вночі та +20…+22° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 18 серпня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.