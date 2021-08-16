Україну накриє атмосферний фронт. Фото: informator

https://racurs.ua/ua/n158850-ukrayinu-nakryie-atmosfernyy-front-de-prognozuut-doschi-karta.html

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Вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano прийде в Україну.

Він принесе не лише дощі та грози, але й зниження температури повітря. При цьому тиждень в Україні розпочинається спекою, яка протримається до 17 серпня. Однак прохолодніше стане в західних областях, куди прийде атмосферний фронт. У вівторок на більшій частині держави буде сухо сонячно та спекотно. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека послабне до 23−28°. Про це повідомила український синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вже в середу, 18 серпня, спека спаде, оскільки прохолодне повітря з дощами прийдуть і в східні регіони. При цьому в східних регіонах спека триватиме якнайдовше.

При цьому вночі стане прохолодніше, бо передбачається 15−20°, а після середи навіть 11−17° вище нуля. При цьому тут ще триватимуть у південній частині та на сході України.

Нагадаємо, Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США заявило, що липень 2021 року став найспекотнішим місяцем за всі 142 роки спостережень за погодою у світі.