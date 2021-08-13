Сонячно та тепло – погода в Україні на 14 серпня. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Україні 14 серпня, в суботу, буде спекотною. Майже у всіх регіонах яскраво світитиме сонце. Лише на сході та у деяких південних областях можливі дощі з грозами.

Загалом температура повітря коливатиметься в межах 25−29°. Значно потеплішає у західних областях — стовпчики термометрів піднімуться вище, ніж днями раніше. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується сонячна та без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 13−15°, вдень піднімуться до 26−28°.

Погода в Харкові також буде сонячною, опадів не передбачається. Температура повітря вночі складе 14−16°, вдень прогнозується 26−28°.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 19−21°, вдень піднімуться до 27−29°.

Погода у Львові в суботу буде комфортною, опадів не прогнозують. Вночі прогнозується 12−14°, а вдень — 26−28°.

Погода в Карпатах очікується сонячна та без опадів. Температура повітря вночі складе 12−14°, вдень очікується 28−30°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, протягом доби можливі невеликі збурення.